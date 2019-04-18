Без вести пропавшего многодетного отца из Башкирии нашли мертвым в Омске

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-18T10:16:50+03:00

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В конце прошлого года 31-летний Халит Юлгильдин приехал в Омск из Башкирии на заработки. Но до места работы мужчина так и не добрался. Больше всего родных обеспокоило, что после 17 декабря он перестал выходить на связь.

Все это время отца четверых детей искали полицейские и волонтеры. К сожалению, накануне розыски без вести пропавшего человека закончилась.

В четверг, 18 апреля, поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил, что мужчина найден мертвым. Причины и обстоятельства смерти вахтовика сейчас устанавливает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU