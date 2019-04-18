Страховщики без оснований отказывались выплачивать омичу компенсацию по ОСАГО

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-18T13:14:26+03:00

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Омич пожаловался в прокуратуру на страховщиков, которые, придумывая все новые формальные поводы, оказывали ему в выплате компенсации по ОСАГО.

– Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых одновременно с заявлением о страховом возмещении был предоставлен, но к заявителю предъявлялись дополнительные требования о необходимости внесения изменений в официальные документы, составленные на месте ДТП сотрудниками ГИБДД в соответствии с законодательством, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Письменный отказ в приеме документов по требованию обратившегося клиента сотрудниками компании не фиксировался.

Гендиректору организации-нарушителя внесено представление. Компанию обязали выплатить заявителю положенную сумму. Результат рассмотрения обращения находится на контроле прокуратуры области.

ИСТОЧНИК KP.RU