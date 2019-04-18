В Омске эвакуировали ТЦ «Мега»

СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-18T09:46:55+03:00

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В социальных сетях омичи опубликовали фотографии из торгового центра «Мега» и магазина «Леруа Мерлен». Из них эвакуировали всех посетителей, сотрудники и охранники магазина по сигналу сигнализации выводили покупателей на улицу. Многие омичи возмущаются, что им приходится ждать на холоде открытия магазина. Сегодня в Омске погода и вправду сильно испортилась, с утра дул сильный ветер, было около -9 градусов.

С чем связана эвакуация из магазина, пока неизвестно. В комментариях к записи в социальных сетях омичи пишут, что, скорее всего, это учебная эвакуация, так как никто не заметил ничего подозрительного. Пожарных и полицейских машин у магазина нет. Отметим, что сегодня вечером в «Мегу» в 19.00 привезут Кубок Гагарина, за который сейчас борется омский «Авангард». Возможно, сотрудники решили потренироваться перед наплывом посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU