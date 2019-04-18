В омской Госавтоинспекции рассказали, сколько аварий произошло из-за гололеда

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-18T09:25:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Буквально за одну неделю жители Омской области побывали почти во всех сезонах года: после весны и уже почти летнего тепла, регион накрыли сначала осенние дожди, а потом и вовсе снегопад. Шедшие два дня осадки сначала подтаяли, а ночью замерзли, образовав на дорогах и тротуарах ледяную корку. Пешеходов и водителей просят быть предельно осторожными, чтобы добраться домой без неприятных последствий.

– На дорогах города и области произошли 117 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Составлены 697 административных материалов за нарушение Правил дорожного движения, из них 9 водителей находились за рулем в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU