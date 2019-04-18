Штурм квартиры омского стрелка, убившего человека, попало на видео
Житель Октябрьского округа стал очевидцем страшной картины – практически на его глазах произошла трагедия. Он услышал выстрел в гараже соседа. Когда заглянул внутрь, увидел человека с огнестрельным ранением и брошенное рядом ружье. В тот момент пострадавший мужчина был еще жив, но вскоре скончался.
Как выяснилось, все произошло в гаражном боксе на улице 3-й Молодежной, где выпивали двое братьев. Родственники что-то не поделили, один из них схватился за ружье и выстрелил в другого.
– Предполагая, что подозреваемый в тяжком преступлении может быть вооружен, для оказания помощи в его задержании были привлечены сотрудники спецподразделений Росгвардии, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В результате комплекса совместных действий злоумышленник задержан по месту жительства. В квартире находился травматический пистолет с досланным в патронник патроном.
Подозреваемого доставили в изолятор. По факту убийства в региональном СУСК возбудили уголовное дело.
Задержание подозреваемого в убийстве.
ИСТОЧНИК KP.RU