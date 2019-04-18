Штурм квартиры омского стрелка, убившего человека, попало на видео

СЕГОДНЯ 08:49 2019-04-18T08:54:55+03:00

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Житель Октябрьского округа стал очевидцем страшной картины – практически на его глазах произошла трагедия. Он услышал выстрел в гараже соседа. Когда заглянул внутрь, увидел человека с огнестрельным ранением и брошенное рядом ружье. В тот момент пострадавший мужчина был еще жив, но вскоре скончался.

Как выяснилось, все произошло в гаражном боксе на улице 3-й Молодежной, где выпивали двое братьев. Родственники что-то не поделили, один из них схватился за ружье и выстрелил в другого.

– Предполагая, что подозреваемый в тяжком преступлении может быть вооружен, для оказания помощи в его задержании были привлечены сотрудники спецподразделений Росгвардии, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В результате комплекса совместных действий злоумышленник задержан по месту жительства. В квартире находился травматический пистолет с досланным в патронник патроном.

Подозреваемого доставили в изолятор. По факту убийства в региональном СУСК возбудили уголовное дело.

Задержание подозреваемого в убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU