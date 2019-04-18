После снегопада с гололедом в Омске коммунальщики посыпали дороги песком

СЕГОДНЯ 07:19 2019-04-18T07:19:29+03:00

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Непогода обрушилась на наш город накануне. Весь день шел мокрый снег с дождем, а к вечеру заметно похолодало. Из-за похолодания снег перестал таять на проезжей части, дороги стали замерзать. К утру на дорогах и тротуарах города лежали уже настоящие сугробы. Чтобы уменьшить количество аварий дорожники экстренно вышли на городские магистрали и посыпали их песко-соляной смесью.

- Для ликвидации возможных последствий снегопада в виде гололедных явлений на проезжей части автомобильных дорог, начальники дорожно-эксплуатационных участков было организовано дежурство спецтехники в ночную смену, - сообщил начальник контрольно-диспетчерской службы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Анатолий Бакланов. - Ситуацию о состоянии проезжей части дорог держим на контроле, и просим омичей, успевших сменить зимние шины своих автомобилей на летние, быть предельно аккуратными, особенно в утренние и вечерние часы.

ИСТОЧНИК KP.RU