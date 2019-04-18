2019-04-18T06:31:01+03:00
Спорт

«Авангард» проиграл и третью игру в финале с ЦСКА

У омичей остался последний шанс задержаться в борьбе за Кубок Гагарина
Анна МИКУЛА
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Фото: www.hawk.ruФото: www.hawk.ru
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После всех уверенных и впечатляющих игр в плей-офф на пути к финалу Кубка Гагарина «Авангард» словно подменили. Добравшись до последнего, решающего рубежа, омичи проигрывают игру за игрой.

Не порадовали «ястребы» и тех преданных болельщиков, которые практически до ночи накануне, 17 апреля, следили за перипетиями матча с ЦСКА. Сражения не получилось. Омичи проиграли армейцам всухую – 0:2. Счет в финальной серии вырос до угрожающего 3:0 в пользу наших соперников.

Тем не менее, играть будут до четырех побед, и у «Авангарда» есть еще один, последний шанс остаться в борьбе за главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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