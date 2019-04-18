«Авангард» проиграл и третью игру в финале с ЦСКА
У омичей остался последний шанс задержаться в борьбе за Кубок Гагарина
Фото: www.hawk.ru
Изменить размер текста:
После всех уверенных и впечатляющих игр в плей-офф на пути к финалу Кубка Гагарина «Авангард» словно подменили. Добравшись до последнего, решающего рубежа, омичи проигрывают игру за игрой.
Не порадовали «ястребы» и тех преданных болельщиков, которые практически до ночи накануне, 17 апреля, следили за перипетиями матча с ЦСКА. Сражения не получилось. Омичи проиграли армейцам всухую – 0:2. Счет в финальной серии вырос до угрожающего 3:0 в пользу наших соперников.
Тем не менее, играть будут до четырех побед, и у «Авангарда» есть еще один, последний шанс остаться в борьбе за главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина.
ИСТОЧНИК KP.RU