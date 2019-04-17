У пенсинера, которого подростки в Омске закидали камнями, ушибы лица и рук

СЕГОДНЯ 13:43 2019-04-17T13:43:39+03:00

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Омская полиция выяснила личности отморозков, напавших на пенсионера в гаражах. Напомним, что о случившемся стало известно после того, как соцсети облетело видео. На ролике группа подростков человек из десяти задирает старика. Они матерят дедушку и кидают в него камни. Несчастный пенсионер пытался прятаться за дверью гаража, а когда понял, что отморозки могут избить его, схватил топор.

Как оказалось, самым старшим нападавшим едва исполнилось 14 лет. Были среди хулиганов и девочки. Пострадавшему дедушке, оказывается, 77 лет. Он уже подал заявление в полицию.

- Противоправные действия совершали из всей группы трое – двоим по 14 лет, одному – 13 лет. Семьи полные, у всех есть родители, - рассказали «Комсомолке» в УМВД по Омской области. - Один из старших уже состоит на учете в отделах внутренних дел за мелкие хищения и кражи телефонов, дважды помещался в центр временного содержания для несовершеннолетних.

Пенсионер прошел медицинское освидетельствование. У него ушибы мягких тканей лица и рук. УМВД проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU