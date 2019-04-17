2019-04-17T12:41:42+03:00
Общество

В Омск привезут Кубок Гагарина

Увидеть трофей можно будет в четверг
Станислав МУХИН
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ФОТО: ХК "Авангард"ФОТО: ХК "Авангард"
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Стало известно о планах привезти Кубок Гагарина в Омск. Его будут показывать завтра весь день. Об этом сообщает пресс-служба ХК "Авангард". Кубок прибудет в наш города в четверг, 18 апреля рано утром. Фанаты хоккея смогут посмотреть трофей вблизи и сделать с ним фотографии на память.

Демонстрировать Кубок, за который сейчас бьется омский "Авангард" в серии с ЦСКА, на двух площадках:

- в ДХЦ «Авангард» (10:00-11:00)

- в ТЦ МЕГА (19:00-20:00).

А "Авангард" сегодня вечером проведет свою третью встречу финальной серии с ЦСКА. Пока наша команда уступает 2:0. Поддержать "ястребов" омские болельщики смогут сегодня на фан-зоне "Красная Звезда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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