В Омске ищут 17-летнюю школьницу, пропавшую из дома

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-17T10:38:53+03:00

Она не выходит с родителями на связь

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В Омске полиция ищет 17-летнюю школьницу, которая ушла из дома по улице 25-я Северная накануне днем. Родители Михайловой Ангелины забеспокоились, когда вечером дочь не пришла домой и перестала выходить с ними на связь. Они сразу же обратились в полицию.

- Приметы Ангелины: рост 160 см, худощавое телосложение. Волосы черные ниже плеч. Была одета в черную куртку с красными рукавами, синие джинсы, черные кроссовки. При себе имеет рюкзак бордового цвета, - сообщили в полиции.

Сейчас полицейские опрашивают ее друзей и знакомых, ищут девушку в торговых центрах и на вокзалах. Если кому-то известна любая информация о местонахождении Ангелины, в полиции просят позвонить по телефонам: 02 или 20-04-04.

ИСТОЧНИК KP.RU