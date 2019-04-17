2019-04-17T10:15:33+03:00
Общество

В Омске сняли на видео поджигателя киосков

Однако поджог удался только со второго раз [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видеоФото: vk.com
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Омичи выложили в социальные сети видео, на котором видно, как неизвестный мужчина поджигает киоски. По словам автора видео, поджигатель не в первый раз устраивает пожар.

- 14 апреля в 12-30 ночи по улице Игоря Мишина, 8 объявился бесстрашный поджигатель. По камерам видно, что он даже лица не прячет и принципиально доводит дело до конца. Ларек смог запалить со второго раза, - написал омич.

На видео мужчина поджигает киоск и убегает. Однако у него не получилось с первого раза, и он попробовал еще раз. Киоск сильно разгорелся, с огнем удалось справиться приехавшим пожарным.

В Омске поджог киоска попал на видео.Подпишись на инцидент в Омске https://vk.com/inci55 ! Все самое шокирующее, что произошло в Омске только у нас - https://vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU

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