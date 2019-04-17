2019-04-17T09:40:17+03:00
Происшествия

В Омской области осудили «газовщика», душившего старушку шнуром из-за 4 тысяч

В колонии особого режима он проведет более 7 лет
Анна МИКУЛА
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Едва не стоила жизни доверчивость для 80-летней жительницы Тары. В августе к ней домой пришел мужчина, представившийся сотрудником газовой службы. Пенсионерка не проверила документы незнакомца и сразу впустила его.

После этого отморозок накинул на шею хозяйки шнур и начал ее душить. Он требовал показать, где она хранит деньги. Бабушка оказалась стойкой и не согласилась это сделать. Тогда злодей схватил на кухне металлический ковш и дважды ударил свою жертву по голове. Поняв, что ее могут убить, пострадавшая отдала нападавшему все деньги, которые были дома – 4 тысячи рублей. Уходя, преступник, связал ее по рукам и ногам и оставил в опасности.

Грабителя удалось установить. Им оказался 61-летний местный рецидивист. Его судили и признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества).

– Суд, с учетом наличия у подсудимого судимости за убийство, изнасилование и грабеж, назначил виновному наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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