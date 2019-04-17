2019-04-17T08:52:54+03:00
Общество

В Омске из окна многоэтажки выбросили телевизор

Он мог упасть прохожим на голову
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из окна многоэтажки выбросили телевизорВ Омске из окна многоэтажки выбросили телевизорФото: vk.com
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Накануне вечером случайные прохожие нашли под окнами многоэтажки разбитый телевизор. Они поделились находкой в социальных сетях. Очевидно, что кто-то выбросил почти новый телевизор из окна. Телевизор упал прямо на тротуар под окнами и разбился. Только чудом в этот момент никто из местных жителей не проходил мимо. Иначе тяжелая техника могла упасть кому-то на голову.

Он мог упасть на прохожих Фото: vk.com

Он мог упасть на прохожихФото: vk.com

Фото: vk.com

В комментариях к записи омичи пошутили над происходящим. Многие посчитали, что телевизор был выброшен после ссоры в порыве гнева. Другие предположили, что кому-то не понравилась передача, которую показывал «ящик». В любом случае, телевизор уже не подлежит восстановлению, его владельцам придется покупать новый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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