В Омске из окна многоэтажки выбросили телевизор
Накануне вечером случайные прохожие нашли под окнами многоэтажки разбитый телевизор. Они поделились находкой в социальных сетях. Очевидно, что кто-то выбросил почти новый телевизор из окна. Телевизор упал прямо на тротуар под окнами и разбился. Только чудом в этот момент никто из местных жителей не проходил мимо. Иначе тяжелая техника могла упасть кому-то на голову.
Он мог упасть на прохожихФото: vk.com
Фото: vk.com
В комментариях к записи омичи пошутили над происходящим. Многие посчитали, что телевизор был выброшен после ссоры в порыве гнева. Другие предположили, что кому-то не понравилась передача, которую показывал «ящик». В любом случае, телевизор уже не подлежит восстановлению, его владельцам придется покупать новый.
ИСТОЧНИК KP.RU