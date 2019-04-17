2019-04-17T08:36:04+03:00
Общество

Омичей зовут поддержать «Авангард» на «Красной звезде»

После матча болельщиков развезут автобусы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Фото: ХК "Авангард"Фото: ХК "Авангард"
Изменить размер текста:

Сегодня состоится третий матч финальной серии за Кубок Гагарина. Омский «Авангард» сыграет с московским ЦСКА. Сейчас счет в серии 2:0 в пользу москвичей. Омичей зовут поддержать родную команду на стадион «Красная звезда», где установят экран и трибуны и организуют трансляцию матча. Начало игры в 22.30 по омскому времени, сегодня, 17 апреля. Начало специальной развлекательной программы для болельщиков в 22.00.

Матч закончится поздно, поэтому всех болельщиков развезут домой автобусами:

Маршрут № 95: ул. Масленникова — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Кирова — ул. Новокирпичная — Сибирский проспект — ул. Гашека;

Маршрут № 33: ул. Масленникова — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Маяковского — проспект Карла Маркса — ул. Красный Путь — проспект Мира — ул. Нефтезаводская — ул. Энтузиастов — проспект Менделеева — ул. Бархатовой;

Маршрут № 49 (до микрорайона «Первокирпичный»): ул. Масленникова — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Маяковского — проспект Карла Маркса — ул. Герцена — ул. 24-я Северная — ул. 21-я Амурская — ул. Завертяева;

Маршрут № 61: ул. Масленникова — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Масленникова — Ленинградский мост — ул. 70 лет Октября — проспект Комарова — ул. Перелета — ул. Ватутина — ул. Дианова — ул. 2-я Солнечная;

Маршрут № 45: ул. Масленникова — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Маяковского — проспект Карла Маркса — Ленинградский мост — ул. Суворова — ул. Олега Кошевого — ул. Торговая — ул. Бетховена — ул. Мельничная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске ищут 17-летнюю школьницу, пропавшую из дома
В Омске сняли на видео поджигателя киосков
Семейный праздник в KIA Евразия
В Омской области осудили «газовщика», душившего старушку шнуром из-за 4 тысяч
Молод и свеж
Tele2 приросла виртуальной АТС
Журнал «УРАЛСИБ» - лауреат конкурса «Лучшее корпоративное медиа - 2019»
Журнал «УРАЛСИБ» - лауреат конкурса «Лучшее корпоративное медиа - 2019»
В Омске из окна многоэтажки выбросили телевизор
В Омске пьяный водитель устроил ДТП с 4 пострадавшими
В Омске уже две недели ищут пропавшего мужчину
Кошка Юна назвала победителя в третьем матче между омским «Авангардом» и ЦСКА
В Омске из-за пала травы чуть не сожгли Амур-2
Омичей просят отнести мелочь в банки
Актриса Омской драмы накануне стала обладательницей «Золотой маски»
19-летний омич избил должника и возил его в багажнике машины
Как продать автомобиль?
В Омске из-за ветра дерево упало на припаркованные машины
В Омской области детей возили на сломанном школьном автобусе
Пьяного омича, угнавшего машину, поймали с помощью подписчика в соцсетях