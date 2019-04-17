Омичей зовут поддержать «Авангард» на «Красной звезде»

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-17T08:36:04+03:00

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Сегодня состоится третий матч финальной серии за Кубок Гагарина. Омский «Авангард» сыграет с московским ЦСКА. Сейчас счет в серии 2:0 в пользу москвичей. Омичей зовут поддержать родную команду на стадион «Красная звезда», где установят экран и трибуны и организуют трансляцию матча. Начало игры в 22.30 по омскому времени, сегодня, 17 апреля. Начало специальной развлекательной программы для болельщиков в 22.00.

Матч закончится поздно, поэтому всех болельщиков развезут домой автобусами:

Маршрут № 95: ул. Масленникова — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Кирова — ул. Новокирпичная — Сибирский проспект — ул. Гашека;

Маршрут № 33: ул. Масленникова — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Маяковского — проспект Карла Маркса — ул. Красный Путь — проспект Мира — ул. Нефтезаводская — ул. Энтузиастов — проспект Менделеева — ул. Бархатовой;

Маршрут № 49 (до микрорайона «Первокирпичный»): ул. Масленникова — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Маяковского — проспект Карла Маркса — ул. Герцена — ул. 24-я Северная — ул. 21-я Амурская — ул. Завертяева;

Маршрут № 61: ул. Масленникова — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Масленникова — Ленинградский мост — ул. 70 лет Октября — проспект Комарова — ул. Перелета — ул. Ватутина — ул. Дианова — ул. 2-я Солнечная;

Маршрут № 45: ул. Масленникова — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Маяковского — проспект Карла Маркса — Ленинградский мост — ул. Суворова — ул. Олега Кошевого — ул. Торговая — ул. Бетховена — ул. Мельничная.

ИСТОЧНИК KP.RU