2019-04-17T08:17:08+03:00
Происшествия

В Омске пьяный водитель устроил ДТП с 4 пострадавшими

Их госпитализировали
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске пьяный водитель устроил ДТП с 4 пострадавшимиВ Омске пьяный водитель устроил ДТП с 4 пострадавшимиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария случилась на улице Транссибирская в Кировском округе накануне днем. 26-летний водитель на машине марки «Ауди» не справился с управлением и выехал на встречку в районе дома № 6/1. Там он, практически лоб в лоб, столкнулся с «Тойотой», в которой помимо водителя находились две пассажирки.От сильного удара одну из машин выбросило на обочину.

Машину выбросило на обочину Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Машину выбросило на обочинуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, травмы в аварии получили водитель и пассажирки «Тойоты», а также пассажир «Ауди». Их всех приехавшие медики доставили в больницу. Виновник аварии был сильно пьян, по всей видимости, это и спровоцировало ДТП. Он при столкновении не пострадал, а также отказался «дышать в трубочку», чтобы проверить степень опьянения. Сейчас в причинах аварии будут разбираться следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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