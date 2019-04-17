2019-04-17T07:53:18+03:00
Общество

В Омске уже две недели ищут пропавшего мужчину

Он ушел из дома и не вернулся
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске уже две недели ищут пропавшего мужчинуВ Омске уже две недели ищут пропавшего мужчинуФото: vk.com
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В группе «Лиза Алерт Омск» в социальной сети накануне опубликовали просьбу о помощи в поиске человека. 39-летний Балакин Сергей Юрьевич ушел из дома в Омске 10 апреля и до сих пор не вернулся. Сейчас его ищут родные и друзья, однако никакой информации о его местонахождении пока нет.

Особые приметы Сергея: родинка на лице, рост 169 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, темные волосы с проседью. Он был одет в черную куртку, синие джинсы и кроссовки. С собой у него был серый рюкзак.

Всех, кто может что-то знать о местонахождении Сергея или видел его, просят позвонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112. Также возможно, что Сергей мог уехать в другой регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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