2019-04-17T07:18:29+03:00
Общество

Кошка Юна назвала победителя в третьем матче между омским «Авангардом» и ЦСКА

Она предпочла корм из миски омичей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омский «Авангард» пока проигрывает в финальной серии Кубка Гагарина московскому ЦСКА. Сейчас счет в серии 2:0 в пользу ЦСКА. Третий матч серии состоится уже сегодня, 17 апреля. Он пройдет в подмосковной Балашихе. Начало матча в 22.30 по омскому времени.

Кошка Юна породы шотландский страйт предсказала омичам победу в этом матче. Она подошла к двум мискам с табличками омского и московского клубов, понюхала их и уверенно стала есть из миски омичей, посматривая, впрочем, на миску соперника. По всей видимости, матч будет непростым.

Исход игры пытаются предсказать разные животные. Так, макака Микки из Большереченского зоопарка отдала сегодняшнюю победу москвичам.

"Авангард" - ЦСКА, предсказание от кошки Юны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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