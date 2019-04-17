В Омске из-за пала травы чуть не сожгли Амур-2
Неспокойной выдалась прошедшая ночь для жителей микрорайона Амур-2. Причем, скорее всего, по их собственной вине. Кто-то из них решил сжечь оставшиеся после долгой зимы мусор и сухую траву на пустыре между улицами 21-ая Амурская и Завертяева. Но пламя разгорелось так, что зарево поднялось выше стоящих рядом трехэтажки.
С последствиями пожара пришлось бороться сотрудникам МЧС. По счастью, с ЧП удалось быстро справиться, огонь не успел перекинуться на стоящие рядом дома.
Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20.20. Общая площадь пожара составила 6000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших во время пожара, а также материального ущерба нет.
ИСТОЧНИК KP.RU