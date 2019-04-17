В Омске из-за пала травы чуть не сожгли Амур-2

СЕГОДНЯ 07:15 2019-04-17T07:19:19+03:00

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Неспокойной выдалась прошедшая ночь для жителей микрорайона Амур-2. Причем, скорее всего, по их собственной вине. Кто-то из них решил сжечь оставшиеся после долгой зимы мусор и сухую траву на пустыре между улицами 21-ая Амурская и Завертяева. Но пламя разгорелось так, что зарево поднялось выше стоящих рядом трехэтажки.

С последствиями пожара пришлось бороться сотрудникам МЧС. По счастью, с ЧП удалось быстро справиться, огонь не успел перекинуться на стоящие рядом дома.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20.20. Общая площадь пожара составила 6000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших во время пожара, а также материального ущерба нет.

ИСТОЧНИК KP.RU