Омичей просят отнести мелочь в банки

СЕГОДНЯ 07:03 2019-04-17T07:03:47+03:00

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В Омске с 22 по 28 апреля пройдет специальная акция от Центробанка. Ее суть состоит в том, чтобы избавить омичей от мелочи, которая скопилась у них дома. В эти дни в отделения почти всех известных банков можно принести мелочь, которая скопилась дома и обменять ее на купюры.

По словам заместителя управляющего Отделением Омск Сибирского ГУ Банка России Владимира Антипова сейчас в Омской области в обращении находится всего 35% выпущенных монет. Еще около 20% омичи держат в копилках. Где находятся остальные 45%, неизвестно.

В прошлом году омичи принесли в банки около миллиона рублей мелочью. За сдачу монет многие банки поощряют своих клиентов и выдают им в обмен на монеты памятные купюры с символикой или достаточно редкие экземпляры, которые сложно достать. Горожанам напомнили, что монеты являются равноценным средством платежа, поэтому их обязаны принимать везде.

ИСТОЧНИК KP.RU