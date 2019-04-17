Актриса Омской драмы накануне стала обладательницей «Золотой маски»

СЕГОДНЯ 05:10 2019-04-17T05:12:23+03:00

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Накануне в столице подвели итоги крупнейшего и самого престижного театрального конкурса страны, где участвуют лучшие российские труппы. В этом году по трацидии на «Золотую маску» сразу в нескольких номинациях претендовал Омский академический театр драмы. И вот одну из номинанток признали победительницей.

– Поздравляем Народную артистку России Валерию Ивановну Прокоп с присуждением Национальной театральной премии «Золотая маска» за Лучшую женскую роль второго плана! – говорится в сообщении, размещенном в группе театра «ВКонтакте». – Валерия Ивановна! Обнимаем Вас сквозь тысячи километров! Ура!

ИСТОЧНИК KP.RU