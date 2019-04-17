19-летний омич избил должника и возил его в багажнике машины

СЕГОДНЯ 05:04 2019-04-17T05:04:55+03:00

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Настоящий криминальный боевик можно было бы снять по мотивам конфликта двух омичей. Все началось с того, что один из сибиряков занял деньги у другого. Вовремя отдать не смог. Это сильно не понравилось приятелю заемщика. 19-летний парень вызвался выбить долг из неплательщика.

По дороге домой к 25-летнему жителю села Водяное Исилькульского района подошел 19-летний "коллектор" и стал требовать денег. Словесная перепалка перешла в конфликт. В итоге парень избил должника, силой затащил его в багажник машины и повез в другое село. Как рассказали полиции, при этом вышибала денег забрал у потерпевшего всю наличку - 1400 рублей.

Теперь юному коллектору грозит срок в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU