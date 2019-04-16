В Омске из-за ветра дерево упало на припаркованные машины

СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-16T14:31:53+03:00

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Теплая погода в нашем регионе быстро сменилась резким похолоданием. Сегодня в Омске, помимо низкой температуры, усилился ветер. В социальных сетях омичи поделились первыми последствиями сильного ветра. В одном из дворов прямо в центре Омска ветром снесло дерево. Все случилось в районе дома № 15 по улице Стачечная. Дерево упало на припаркованные во дворе дома машины. От удара у двух автомобилей оказался поврежден капот.

По прогнозам синоптиков ветер в городе будет только усиливаться. Сейчас он дует со скоростью около 10 метров в секунду, однако в последующие дни обещают 12-14 метров в секунду, с порывами до 17 м/с. Поэтому омичам стоит быть внимательнее, и не оставлять свои машины рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU