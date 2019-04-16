2019-04-16T14:39:05+03:00
Общество

В Омской области детей возили на сломанном школьном автобусе

Из-за того, что машина постоянно была на ремонте, ученики пропускали занятия
Анна МИКУЛА
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Теперь дети смогут ездить на занятия регулярно.Теперь дети смогут ездить на занятия регулярно.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Прогульщиками не по своей воле пришлось стать учащимся Кипской среднеобразовательной школы в Тевризском районе. Дело в том, что она одна на несколько населенных пунктов и единственная возможность добраться до нее из окрестных деревень - автобус.

Но техника регулярно ломалась на местном бездорожье, а дети вынуждены были пропускать занятия.

- Проверка показала, что поломки школьного автобуса возникали в связи с несвоевременным обнаружением износа деталей, механизмов транспортного средства, несвоевременного ухода со стороны водителя автобуса, эксплуатирующего транспортное средство, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Руководству образовательной организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Выявленные нарушения устранены, школьный автобус отремонтирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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