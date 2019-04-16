СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-16T14:09:19+03:00

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Машину ВАЗ-2106 угнали у омича в Таврическом районе накануне вечером. После этого ориентировки с фотографиями автомобиля появились в социальных сетях, также их передали сотрудникам Госавтоинспекции. Спустя некоторое время один из подписчиков группы ГИБДД в социальных сетях, написал полицейским, что он заметил угнанную машину. Неравнодушный омич погнался за ней, сообщив полицейским о своем местонахождении.

В пресс-службе полиции пояснили, что сотрудники ГИБДД пустились в погоню за угнанной машиной и смогли заблокировать ей проезд. Угонщиком оказался 40-летний омич, которого уже не раз судили за подобные преступления. Омич за рулем угнанной машины был сильно пьян и рассказал полицейским, что ехал домой, в Азовский район.

Пьяного омича, угнавшего машину, поймали с помощью подписчика в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU