2019-04-16T14:09:19+03:00
Общество

Пьяного омича, угнавшего машину, поймали с помощью подписчика в соцсетях

По размещенному фото он заметил машину на дороге
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Пьяного омича, угнавшего машину, поймали с помощью подписчика в соцсетяхПьяного омича, угнавшего машину, поймали с помощью подписчика в соцсетяхФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Машину ВАЗ-2106 угнали у омича в Таврическом районе накануне вечером. После этого ориентировки с фотографиями автомобиля появились в социальных сетях, также их передали сотрудникам Госавтоинспекции. Спустя некоторое время один из подписчиков группы ГИБДД в социальных сетях, написал полицейским, что он заметил угнанную машину. Неравнодушный омич погнался за ней, сообщив полицейским о своем местонахождении.

В пресс-службе полиции пояснили, что сотрудники ГИБДД пустились в погоню за угнанной машиной и смогли заблокировать ей проезд. Угонщиком оказался 40-летний омич, которого уже не раз судили за подобные преступления. Омич за рулем угнанной машины был сильно пьян и рассказал полицейским, что ехал домой, в Азовский район.

Пьяного омича, угнавшего машину, поймали с помощью подписчика в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске из-за ветра дерево упало на припаркованные машины
В Омской области детей возили на сломанном школьном автобусе
В омском парке появится новый аттракцион за 6,7 миллионов
В квартире у омича нашли около 300 свертков с наркотиками
В Омске похолодает до -12 и пойдет снег
Полицейский из Омска ищет биологическую мать, бросившую его в младенчестве
В Омской области сельчанин, поссорившись с соседом, поджег его загон со 160 овцами
В омской мэрии решили совместить опенэйр с субботником
В Омске брат изрезал ножом своего брата
Омичей приглашают на ВЫСТАВКУ "Сибирская строительная неделя 2019"
В Омске в огромную яму на дороге провалился грузовик
Специалисты «СТБ-Охрана» по горячим следам задержали грабителя, угрожавшего ножом продавцу
Омич украл у бабушки икону
Клещи в Омской области укусили уже 53 человека
В Омской области уже начались лесные пожары
В Омске пьяный посетитель кафе напал на врачей скорой, которые пытались его спасти
В Омске поймали 15 нелегальных мигрантов
Омичка сбила 3-летнего малыша, который выскочил на дорогу
Омич спас мужа с женой из горящего дома
Этим летом от природного газа отключат 4 000 должников
Вредные овощи не пустили в Россию
Компания «Омск РТС» дарит 10 планшетов своим потребителям