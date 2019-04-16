В омском парке появится новый аттракцион за 6,7 миллионов
Новый аттракцион под названием «Большая гусеница» установят парке имени 30-летия ВЛКСМ. Стоимость аттракциона составляет 6,7 миллионов рублей. Его доставили в Омск 15 апреля, и сейчас специалисты занимаются сборкой карусели.
Специалисты собирают аттракционФото: пресс-служба администрации города Омска
Фото: пресс-служба администрации города Омска
Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, аттракцион планируют установить за 10-12 дней. Аттракцион представляет собой поезд в виде большой гусеницы, состоящий из шести вагонов. Длина «гусеницы» составляет около 28 метров, поезд будет ездить по рельсам на высоте от 5 до 7 метров. Новый аттракцион предназначен как для взрослых, так и для детей. Руководство парка отмечает, что в ближайшее время там установят еще две новых карусели – «Ермак» и «Светофор».
ИСТОЧНИК KP.RU