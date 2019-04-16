2019-04-16T13:49:02+03:00
Общество

В омском парке появится новый аттракцион за 6,7 миллионов

Его установят через 10 дней
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омском парке появится новый аттракцион за 6,7 миллионовВ омском парке появится новый аттракцион за 6,7 миллионовФото: Иван ВИСЛОВ
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Новый аттракцион под названием «Большая гусеница» установят парке имени 30-летия ВЛКСМ. Стоимость аттракциона составляет 6,7 миллионов рублей. Его доставили в Омск 15 апреля, и сейчас специалисты занимаются сборкой карусели.

Специалисты собирают аттракцион Фото: пресс-служба администрации города Омска

Специалисты собирают аттракционФото: пресс-служба администрации города Омска

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, аттракцион планируют установить за 10-12 дней. Аттракцион представляет собой поезд в виде большой гусеницы, состоящий из шести вагонов. Длина «гусеницы» составляет около 28 метров, поезд будет ездить по рельсам на высоте от 5 до 7 метров. Новый аттракцион предназначен как для взрослых, так и для детей. Руководство парка отмечает, что в ближайшее время там установят еще две новых карусели – «Ермак» и «Светофор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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