В квартире у омича нашли около 300 свертков с наркотиками

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-16T12:53:13+03:00

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Полицейские поймали в Кировском округе 21-летнего омича как раз в тот момент, когда он продавал наркотик «соль» местному жителю. На омича завели уголовное дело, а позднее вышли и на оптового курьера, который дал ему наркотики для продажи.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, оптовым курьером оказался 18-летний парень. При обыске у него нашли несколько свертков с синтетическими наркотиками. При обыске квартиры, в которой он жил, полицейские нашли еще 287 свертков. Все они предназначались для потенциальных покупателей. Нашли у омича и еще не расфасованные наркотики. На молодого человека также возбудили уголовное дело, по которому ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Задержание 18-летнего оптового наркокурьера.

ИСТОЧНИК KP.RU