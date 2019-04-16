В Омске похолодает до -12 и пойдет снег

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-16T12:31:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранняя весна в Омске и области вскоре сменится резким похолоданием. Синоптики обещают метели, снег, сильный ветер и мороз о -15 градусов. По сообщениям Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, похолодание в наш город придет уже завтра, 17 апреля. Днем обещают от 0 до +5, а ночью уже -4. При этом ветер ожидается сильный от 9 до 14 метров в секунду.

Снег в Омске и области пойдет уже в четверг, 18 апреля. Днем температура будет в пределах от -2 до +3. А ночью похолодает до -12. Обещают метель и сильный ветер со скоростью 11-16 метров в секунду. Такая же погода будет в нашем регионе и 19 апреля. Потепление синоптики обещают только после выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU