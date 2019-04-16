Полицейский из Омска ищет биологическую мать, бросившую его в младенчестве

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-16T12:29:36+03:00

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47-летний герой этой истории вполне состоявшийся человек. Он полицейский, командир отряда и уже ветеран труда. У него есть собственная любящая семья - жена и дети. Шанс менно на такую нормальную жизнь ему дала женщина, которая его воспитала. Только став взрослым мужчина узнал, что мама - приемная. И начали всплывать отдаленные, почти забытые воспоминания о той другой женщине, которая его родила. Единственное, что запомнилось, как они вдвоем сидят на железнодорожной насыпи и она говорит ему: «Сынок, сейчас подойдет поезд и мы с тобой под него бросимся». Но потом, видимо, пожалела ребенка и отдала его в дом малютки. Все происходило в Рубцовске и Игорь Строев (такое имя дали ему при рождении, сейчас но носит другое, которое просит не раскрывать. - Прим. авт.) считает, что его биологическую мать можно найти в тех местах. Специально, чтобы разыскать родственницу, о которой мужчина знает только, что ее звали Ольга Строева, он обратился в местную прессу.

- Если от настоящей даты моего рождения минусовать 9 месяцев, то получится 8 марта, - цитирует Игоря «Алтайская правда». – Может, биологическая мать несовершеннолетняя была, праздновала праздник, вот я и получился. А потом отказалась - времена-то какие тогда были... Опасаюсь, вдруг она иногородняя или из Казахстана приезжала. Или училась в Рубцовске. Как искать тогда?

Тем не менее, мужчина обращается ко всем, кто знает о его истории или узнал его на детском фото, помочь с розыском биологической матери. Если она откликнется через «Комсомолку», мы готовы рассказать об их воссоединении спустя столько времени.

ИСТОЧНИК KP.RU