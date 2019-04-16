В Омской области сельчанин, поссорившись с соседом, поджег его загон со 160 овцами

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-16T12:00:17+03:00

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Не придумав мирного способа разрешить конфликт с соседом, житель села Стеклянка Калачинского района решил сжечь его овец и сено. По счастью владелец подворья вовремя заметил дым от разгоравшегося пожара.

- На помощь подоспели соседи, общими усилиями пожар был потушен, никто из людей или животных не пострадал, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Опрошенные очевидцы происшествия рассказали, что видели в районе хозяйственной постройки 28-летнего местного жителя. Потерпевший также вспомнил, что незадолго до возгорания у него возник словесный конфликт с односельчанином, который мешал ему работать. Подозреваемый в совершении преступления был задержан стражами порядка по месту жительства. Свою вину фигурант отрицать не стал.

Теперь пойманному мстителю грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU