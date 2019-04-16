В омской мэрии решили совместить опенэйр с субботником

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-16T11:52:01+03:00

Что бы это не значило - но участников обещают бесплатно накормить

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Вероятно, в омской мэрии решили сделать попытку идти в ногу со временем и добавить немного креатива в такое рутинное ежевесеннее занятие как субботник. В представлении чиновников - это опенэйр с зарядкой, полевой кухней и розыгрышем призов.

- В этом году экологическая акция «Open-air-Уборка» по территории парка «Зеленый остров» (ул. Старозагородная роща, 10/1) состоится 20 апреля в 10.00! - сообщают организаторы. - Если вас волнует экологическая ситуация в нашем регионе, если вы ведете здоровый образ жизни и любите проводить время на свежем воздухе, если хотите жить в чистом Омске, то мы ждем именно вас!

Участников просят позаботиться об одежде для субботника и взять спортивную одежду, головные уборы, теплую обувь, а также строительные перчатки.

Заявки на участие можно отправлять на электронную почту: gsc55konf@mail.ru с пометкой «Open-air-Уборка» до 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU