2019-04-16T11:38:04+03:00
Происшествия

В Омске брат изрезал ножом своего брата

Накануне случившегося они вместе выпивали и сейчас, наверное, даже не вспомнят, из-за чего поссорились
Анна МИКУЛА
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Омича, покалечившего брата, задержали.Омича, покалечившего брата, задержали.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Очередное преступление на почве пьянства произошло накануне в Советской округе. Застолье в квартире на улице 22-го Апреля едва не закончилось гибелью одного из его участников.

- Вчера, 15 апреля, ночью из квартиры дома по ул. 22 Апреля в больницу доставлен 27-летний местный житель с множественными колото-резаными ранами рук, шеи, грудной клетки и живота, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - По подозрению в совершении преступления полицейскими задержан брат потерпевшего 1990 года рождения, проживающий там же, ранее судимый за кражу. Установлено, что вред здоровью причинен им в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков.

Сейчас участники конфликта, вероятно, и не смогут вспомнить, из-за чего он разгорелся. Но, судя по всему, скоро они будут жить в разных местах. Дебоширу, изувечившему родственника, теперь уже как рецидивисту, скорее всего, ближайшие году придется провести в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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