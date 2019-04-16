В Омске в огромную яму на дороге провалился грузовик

СЕГОДНЯ 10:54 2019-04-16T10:54:32+03:00

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Неприятный инцидент приключился сегодня, 16 апреля, с водителем грузовичка, судя по надписи на борту, перевозившего хлеб.

Машина ехала по улице 21-ой Амурской, которая с наступлением весны и таянием снега, как и большая часть Омска, превращается в Венецию - только с очень уж грязными каналами. Практически вся эта дорога представляет собой полосу препятствий из луж.

Вероятно, водитель не смог на глаз определить глубину очередной ямы, скрытой водой, и рискнул проехать через нее. В результате тяжелый фургон завяз.

Но судя по фото, выложенному в социальные сети, на помощь другу по несчастью уже приехал еще один водитель на грузовике и мужчину решают, как будут вызволять машину из западни.

ИСТОЧНИК KP.RU