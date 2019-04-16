Омич украл у бабушки икону

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-16T10:46:30+03:00

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У пожилой жительницы Тюкалинска случилось несчастье - неизвестный украл у нее икону и золотые украшения общей стоимостью 37 тысяч рублей. Расстроенная бабушка обратилась за помощью к полицейским. Но подозреваемого сразу найти не смогли.

Погорел он накануне на другом преступлении. На этот раз сельчанина поймали на краже алюминиевых фляг и посуды у соседа. На допросе он рассказал и про украденную икону, которую решил оставить себе.

- Выяснилось, что в дом потерпевшей злоумышленник проник, когда она спала, забыв закрыть входную дверь, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Икона была обнаружена в жилище подозреваемого и передана владелице. В настоящее время устанавливается, куда были сбыты ювелирные украшения.

ИСТОЧНИК KP.RU