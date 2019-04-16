В Омской области уже начались лесные пожары
Еще не везде успел сойти снег, а в Омской области начались первые лесные пожары. Первый крупный очаг обнаружили вчера, 15 апреля, недалеко от города.
- Управлением лесного хозяйства были зарегистрированы первые возгорания в лесных массивах в этом году, - сообщает пресс-служба областного МЧС. - Произошли два лесных пожара в Омском районе на общей площади 16,2 га. Для сравнения, это около 17 стандартных футбольных полей.
В связи с этим омичей просят быть предельно острожными и не разжигать открытый огонь - за это, кстати, предусмотрен штраф. Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует строго соблюдать правила пожарной безопасности: исключить розжиг костров, пала сухой растительности и мусора в лесных массивах и вблизи них.
ИСТОЧНИК KP.RU