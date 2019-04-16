В Омской области уже начались лесные пожары

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-16T10:29:24+03:00

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Еще не везде успел сойти снег, а в Омской области начались первые лесные пожары. Первый крупный очаг обнаружили вчера, 15 апреля, недалеко от города.

- Управлением лесного хозяйства были зарегистрированы первые возгорания в лесных массивах в этом году, - сообщает пресс-служба областного МЧС. - Произошли два лесных пожара в Омском районе на общей площади 16,2 га. Для сравнения, это около 17 стандартных футбольных полей.

В связи с этим омичей просят быть предельно острожными и не разжигать открытый огонь - за это, кстати, предусмотрен штраф. Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует строго соблюдать правила пожарной безопасности: исключить розжиг костров, пала сухой растительности и мусора в лесных массивах и вблизи них.

ИСТОЧНИК KP.RU