2019-04-16T10:18:36+03:00
Общество

В Омске пьяный посетитель кафе напал на врачей скорой, которые пытались его спасти

А накануне этого приключения мужчина освободился из колонии
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области
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Слишком бурно праздновал освобождение из омской колонии 44-летнй мужчина. Он так набрался в кафе, расположенном в поселке Карьер, что ему стало плохо. Он начал жаловаться на боль в животе и попросил вызвать ему скорую.

Но, когда медики приехали на вызов, передумал и начал отбиваться от бригады, пытавшейся его спасти. Как только фельдшер приближался к нему, дебошир начинал размахивать кулаками, пинаться и сыпать нецензурной бранью. Устав бороться с неугомонным пациентом, врачи вызвали на помощь сотрудников вневедомственной охраны.

- В сопровождении росгвардейцев присмиревший пациент был доставлен в приемный покой стационара, где в ходе тщательного обследования сведения о его заболевании не нашли подтверждения, - сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. - В ходе разбирательств было установлено, что 44-летний гражданин накануне освободился из мест лишения свободы и, направляясь домой, приобрел билет на утренний поезд в Бурятию.

Правда, в ближайшее время на поезд дебошир не попадет. Его доставили для дальнейшего разбирательства в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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