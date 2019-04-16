2019-04-16T10:03:44+03:00
Общество

В Омске поймали 15 нелегальных мигрантов

ОМОН проводил облаву в Ленинском округе
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Омские полицейские и росгвардейцы провели совместную акцию «Улица - правопорядок». Мероприятия проводились в Ленинском округе. В результате операции ОМОНу удалось выявить 15 нелегалов из Узбекистана.

- Три задержанных привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Один иностранец 1964 г.р. предоставил заведомо ложные сведения при осуществлении миграционного учета, за что в отношении него составлен административный протокол по ст. 19.27 КоАП РФ. Ему грозит штраф до 5 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ или без такового.

Кроме того, наказали и 23-летнего россиянина, сдававшего нелегалам жилье. На него также составлен протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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