2019-04-16T09:54:13+03:00
Происшествия

Омичка сбила 3-летнего малыша, который выскочил на дорогу

Все случилось в Тюкалинске
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка сбила 3-летнего малыша, который выскочил на дорогуОмичка сбила 3-летнего малыша, который выскочил на дорогуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария случилась накануне вечером в городе Тюкалинск Омской области. 25-летняя омичка за рулем машины марки «Опель» ехала по проселочной улице Калинина в направлении улицы Чехова. В районе дома № 78 под колеса девушки неожиданно выбежал 3-летний малыш. Омичка не успела среагировать и сбила мальчика.

Как рассказали в Госавтоинспекции, на место аварии выехали медики. Они осмотрели мальчика и приняли решение увезти его в больницу. В больнице мальчику провели необходимое обследование и отпустили домой. Сейчас по факту аварии полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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