В Омске умер пассажир маршрутки, попавшей в ДТП с бетономешалкой

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-16T08:45:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария случилась накануне днем на улице Заозерная в Омске. По одной из версий, микроавтобус, который ехал по улице Заозерная, по маршруту 276 проехал остановку и остановился на обочине. Через несколько секунд сзади в него врезалась бетономешалка.

По данным ГИБДД, в момент аварии в маршрутке было 20 пассажиров, из них помощь медиков понадобилась 9 омичам. Их с разными травмами доставили в больницу.Одну девушку, 19-летнюю студентку, спасти не удалось. В аварии она получила серьезную травму головы.

- По факту дорожно-транспортного происшествия СУ УМВД России по по г. Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, - рассказали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU