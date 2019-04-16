2019-04-16T08:14:19+03:00
Происшествия

Омский наркоман изуродовал таксиста из-за нескольких сотен рублей

Грабитель нанес более 15 ударов ножом
Анна МИКУЛА
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Эта чудовищная история произошла 25 октября в Калачинске. 25-летний местный житель, ранее судимый за наркотики, напился. Потом решил «заработать» на добавку самым простым, как ему казалось, способом. Он вызвал такси, заказав поездку по проселочной дороге.

Когда водитель отъехал от Калачинска, пассажир напал на него с ножом и нанес не менее 15 ударов. Потерпевший получил сильнейшие увечья, при этом непоправимо было обезображено его лицо. Но, несмотря на боль, таксист сумел отбиться, выскочить из машины и убежать.

Наживой грабителя стали всего несколько сотен рублей, которые он нашел в машине. Вскоре его задержали. Свою вину сельчанин отрицал, но у следствия оказалось достаточно доказательств.

– Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), а также ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ; покушение на убийство, сопряженное с разбоем), – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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