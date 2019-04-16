2019-04-16T07:54:54+03:00
Общество

В омском театре продавали алкоголь без разрешения

Спиртное из буфета полицейские изъяли
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного УМВДФото: пресс-служба областного УМВД
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Омские полицейские отправились в театр в Октябрьском округе. Правда, не в зрительный зал, а сразу в буфет. Приобщаться к прекрасному в тот вечер в их планы не входило. Стражи порядка проверяли поступившую им оперативную информацию. Сделав контрольную закупку, они подтвердили эти сведения. Все 202 выявленные бутылки пришлось изъять.

– Как выяснили полицейские, в театральном буфете уже длительное время продаются различные спиртные напитки без соответствующих документов, разрешающих такую торговлю, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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