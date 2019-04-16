2019-04-16T06:54:27+03:00
Общество

В Омской области только за сутки поймали 20 пьяных водителей

А в общей сложности в регионе случилось 53 ДТП с одним погибшим
Анна МИКУЛА
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За минувшие сутки в дежурные части региональной полиции поступили 1 216 и заявлений. По результатам проверок возбуждены 60 уголовных дел, 42 преступления раскрыто полицейскими по горячим следам. Также выяснены 980 административных правонарушений

–На дорогах города и области произошли 53 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб, 14 – получили травмы различной степени тяжести, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Госавтоинспекторами за нарушение Правил дорожного движения составлены 750 протоколов, 20 нетрезвых водителей отстранили от управления машинами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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