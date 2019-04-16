2019-04-16T05:00:09+03:00
Спорт

Омский «Авангард» снова проиграл в финале ЦСКА

Но Боб Хартли считает, что его команда играла хорошо
Станислав МУХИН
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ФОТО: hawk.ruФОТО: hawk.ru
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После безнадежного первого матча омский "Авангард" выглядел гораздо лучше во втором матче. Однако и он прошел при серьезном преимуществе ЦСКА. Временами армейцы запирали "ястребов" в своей зоне на 2-3 смены. "Ястребы" же атаковали моментами, резкими вылазками, однако нельзя сказать, что омичи имели обилие шансов для взятия ворот.

Первый период прошел без шайб. Во втором - команды тоже не смогли отличиться. А уже в последнем отрезке матча соперники начали осторожничать, понимая, что игра идет до гола. К сожалению, забить его удалось именно ЦСКА. После броска от синей линии шайба угодила в перекладину, а потом в спину омского голкипера. От Игоря Бобкова она залетела в ворота.

В оставшееся время "Авангард" не смог даже организовать штурм ворот ЦСКА. "Ястребы" сняли голкипера, но в итоге получили еще одну шайбу в пустые ворота. Итог матча и серии стал 2:0. Тренер "Авангарда" Боб Хартли уже назвал это поражение обидным.

- Думаю, что мы сегодня здорово сыграли. Обе команды продемонстрировали хорошую скоростную игру на встречных курсах. Возможно, мы даже лучше смотрелись в первые 40 минут, но в третьем периоде игроки ЦСКА поддавили и забили эту обидную шайбу, - сказал Боб Хартли на послематчевой пресс-конфренции. - Я хочу похвалить своих ребят, поскольку мы внесли определенные изменения в наш план на игру, и они их исполнили, влились в игру. ЦСКА – сильная команда, которая не позволит нам получать так много шансов, как нам хотелось бы. Да, матч проигран, но серия переезжает в Балашиху. Сейчас все в наших руках, мы не ищем никаких оправданий и двигаемся вперед. Нам все по силам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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