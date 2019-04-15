С начала 2019 года омичи потратили на покупки больше 80 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 14:36 2019-04-15T14:36:07+03:00

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В Омскстате опубликовали интересную статистику. Оказалось, что за три месяца текущего года омичи потратили на различные товары 80,4 миллиарда рублей. При этом продукты питания составляют от этой суммы чуть меньше половины – 38 миллиардов рублей. Если разделить эти цифры на душу населения нашего региона, то получится, что в среднем на покупку разных товаров омичи тратят 41,3 тысячи рублей, из которых расходы на продукты - это около 20 тысяч рублей.

- Значительную часть товаров (52,5%) реализовали представители малого бизнеса, по сравнению с январем – мартом 2018 года они увеличили объемы на 0,5 процента. Продажа товаров на рынках и ярмарках увеличилась на 15,1 процента и соответствовала 1,1 процента общего оборота, - рассказали в Омскстате.

ИСТОЧНИК KP.RU