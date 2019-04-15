СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-15T14:03:08+03:00

Омича избили монтировкой за то, что он не пустил пьяного знакомого за руль Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Все произошло около магазина на улице 19-я Марьяновская в Ленинском округе Омска. У круглосуточного магазина трое мужчин выпивали накануне ночью. Когда приятели достаточно выпили, они пошли в грузовую машину, на которой один из них приехал. Владелец машины заснул в салоне, а его 25-летний знакомый попытался сесть за руль. Однако в этот момент третий собутыльник возмутился и не позволил пьяному омичу завести машину. Между ними завязалась драка. Омич, который не позволил своему приятелю сесть пьяным за руль, получил несколько раз по голове монтировкой.

- Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости и лицевого скелета, многочисленные ушибы головы и тела, - рассказали в полиции.

Сейчас на омича, который избил знакомого монтировкой, завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU