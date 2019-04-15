2019-04-15T13:55:41+03:00
Общество

Из Омска хотят запустить рейсы в Германию, Китай и Армению

Такими планами поделился директор аэропорта
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/aeroomskФото: vk.com/aeroomsk
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Сегодня, 15 апреля, на пресс-конференции, посвященной туристско-транспортному форуму, который пройдет 19 апреля, обсудили и перспективу Омска в статусе международной воздушной гавани.

Пока такое название аэропорт «Центральный» носит, скорее, номинально. Но уже в ближайшем будущем количество стран, куда можно будет улететь из нашего города, вырастет. Замгендиректора по развитию ОАО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов сообщил, что на прошлой неделе прошли переговоры о возрождении рейсов в Германию и в Армению, также есть заинтересованность в авиасообщении с Китаем.

– Рейсы открываются достаточно медленно: самим перевозчикам необходимо 6–8 месяцев. Уже формируется осеннее расписание, – отметил Олег Селиверстов. – У нас есть большая маркетинговая политика: скидки до 70 % (услуги аэропорта) за открытие нового направления, за привлечение перевозчиков. В целом мы уже не являемся темной лошадкой для перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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