Школьник украл у омича 12 птиц, но они у него разлетелись

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-15T12:16:24+03:00

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Птицевод из поселка Ачаирский Омской области утром как обычно пошел проверять своих подопечных. В хозяйственной постройке у него жили 12 репелов (коноплянки) и канареек, он занимался их разведением, а затем продавал. Однако птиц в постройках он не обнаружил и пошел в полицию.

Как рассказали в пресс-службе полиции, местные жители знали о том, что мужчина разводит птиц, и указали на 14-летнего подростка, который состоит на учете в органах внутренних дел. Когда полицейские пришли к школьнику, у него нашли только 2 птицы. По словам подростка, остальные певчие улетели на волю. Что он планировал сделать с птицами, неизвестно. Полицейские завели на него уголовное дело по статье «Кража», а птицеводу остается надеяться на скорое возвращение своих подопечных.

Напомним, за сегодняшний день это не первое происшествие с пернатыми. Утром стало известно, что пограничники не пустили в Омск голубей из Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU