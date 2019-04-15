2019-04-15T14:02:49+03:00
Общество

В Омске появятся 6 новых светофоров

Их обещают установить до 1 августа
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Светофоры установят до 1 августаСветофоры установят до 1 августаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

До конца лета в Омске появятся шесть дополнительных светофоров. Их обещают установить с учетом пожеланий сотрудников Госавтоинспекции и простых горожан. Все объекты будут оснащены обратным отчетом времени.

Мэрия уже объявила торги по выбору подрядчика, который выполнит эти работы. По условиям контракта, светофоры должны быть установлены до 1 августа.

Они появятся на пересечении улиц Интернациональной и Тарской, а также на остановках общественного транспорта: «ОМЦ «Химик» (на улице 22-го Апреля), «Театр имени Ермолаевой», «Улица Труда», «Универсам» (на Левом берегу) и «Улица Гашека».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медали, кубки, награды
С начала 2019 года омичи потратили на покупки больше 80 миллиардов рублей
Разрушающийся после реконструции бульвар Мартынова в Омске пообещали снова отремонтировать
Омича избили монтировкой за то, что он не пустил пьяного знакомого за руль
Из Омска хотят запустить рейсы в Германию, Китай и Армению
В Омске открылся первый частный центр паллиативной помощи
Клиентам «Росводоканал Омск» не придётся стоять в очереди
В Омске разрушается обновленный в прошлом году бульвар Мартынова
Омичей приглашают на ВЫСТАВКУ "Сибирская строительная неделя 2019"
Школьник украл у омича 12 птиц, но они у него разлетелись
В администрации Муромцево прокомментировали ситуацию с размытой дорогой на севере Омской области
В Омске овчарка за день нашла больше 6 килограммов наркотиков
В Таре из-за бездействия чиновников 10 лет разрушается памятник архитектуры