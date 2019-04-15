В Омске появятся 6 новых светофоров

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-15T14:02:49+03:00

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До конца лета в Омске появятся шесть дополнительных светофоров. Их обещают установить с учетом пожеланий сотрудников Госавтоинспекции и простых горожан. Все объекты будут оснащены обратным отчетом времени.

Мэрия уже объявила торги по выбору подрядчика, который выполнит эти работы. По условиям контракта, светофоры должны быть установлены до 1 августа.

Они появятся на пересечении улиц Интернациональной и Тарской, а также на остановках общественного транспорта: «ОМЦ «Химик» (на улице 22-го Апреля), «Театр имени Ермолаевой», «Улица Труда», «Универсам» (на Левом берегу) и «Улица Гашека».

ИСТОЧНИК KP.RU