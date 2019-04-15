2019-04-15T11:41:16+03:00
Происшествия

В администрации Муромцево прокомментировали ситуацию с размытой дорогой на севере Омской области

Ее отремонтируют после паводка
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В администрации Муромцево прокомментировали ситуацию с размытой дорогой на севере Омской областиВ администрации Муромцево прокомментировали ситуацию с размытой дорогой на севере Омской областиФото: vk.com
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В социальных сетях жители поселка Камышено-Курское Муромцевского района пожаловались на то, что дорога, ведущая в их поселок, оказалась размыта. Асфальт на дороге разрушился от потоков воды. Как оказалось, в поселок ведет еще одна дорога, и спасатели рекомендуют омичам пользоваться ею на время паводка.

- Для объезда плотин имеется другая дорога, по ней осуществляется доставка продуктов в магазин, а также до населенного пункта могут проехать машины экстренных служб. На месте размыва организован пеший проход. Организовано дежурство для предотвращения несчастных случаев, береговая линия укреплена мешками с песком. Ремонтные работы будут завершены после спада основной массы воды и возможностью проведения земляных работ. Ситуация находится на контроле администрации Муромцевского района и Камышино-Курского сельского поселения, - рассказали в областном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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