2019-04-15T11:27:44+03:00
Общество

В Омске овчарка за день нашла больше 6 килограммов наркотиков

На наркоторговцев завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске овчарка за день нашла больше 6 килограммов наркотиковВ Омске овчарка за день нашла больше 6 килограммов наркотиковФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Служебная овчарка по кличке «Пурга» помогла полицейским найти торговцев наркотиками. Полицейские узнали о двух парнях, которые приехали из Новосибирска. Когда оперативники обыскали машину парней, там нашли расфасованный светлый порошок. Они планировали распространять наркотики через закладки.

После вместе со служебной собакой полицейские поехали к парням на съемную квартиру, которая находится на улице 8 Марта.

- Туда выехала полицейский-кинолог Татьяна Литвинова со служебной собакой. Пурга сразу же взяла след и указала расположение наркотиков в нескольких местах: в шкафу, кладовке и холодильнике. Три полимерных пакета с марихуаной, «солью», гашишом, таблетки розового и зеленого цветов – все было приготовлено для расфасовки, - рассказали в полиции.

Всего полицейские изъяли больше 6 килограммов наркотиков. В еще одной квартире на Мира умная собака также помогла найти наркотики и раскрыть преступление. Там она нашла наркотики в спинке дивана. На преступников завели уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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