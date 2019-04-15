2019-04-15T11:34:17+03:00
Общество

В Таре из-за бездействия чиновников 10 лет разрушается памятник архитектуры

Но наказывать на большую сумму их не стали - деньги вместо ремонта пришлось бы отдать на уплату штрафа
Анна МИКУЛА
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Фото: taragorod.ruФото: taragorod.ru
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Парадоксальная ситуация сложилась вокруг жилого дома купца Айтыкина. Это здание, расположенное на улице Непринской, 23в в Таре признано объектом культурного наследия.

– Суд нашел вину администрации Тарского муниципального района в совершении данного правонарушения установленной, поскольку с 2006 года по ноябрь 2018 года администрацией не предпринимались какие-либо попытки для сохранения объекта в надлежащем состоянии, не изыскивались денежные средства даже частично, не составлен проект мероприятий по сохранению объекта в его историческом виде, – рассказали в Тарском районном суде.

По идее, за такое нарушение местных чиновников можно было бы оштрафовать на сумму вплоть до 5 млн рублей. Но делать это, как минимум, нерационально. Деньги на уплату пойдут из и без того скудного бюджета - их придется потратить на штраф вместо ремонта.

Поэтому суд нашел целесообразным снизить сумму наказания до 100 тысяч рублей. Найдутся ли деньги на восстановление самого старинного особняка даже по окончании рассмотрения этого дела, остается неясным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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